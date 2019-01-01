أنيلكا يراهن على باريس سان جيرمان من أجل المجد الأوروبي

نيكولاس أنيلكا يرى أن باريس سان جيرمان يستطيع تخطي عقبة مانشستر يونايتد ومن ثم الذهاب بعيدًا في دوري أبطال أوروبا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

راهن نيكولا أنليكا نجم باريس سان جيرمان وريال مدريد وتشيلسي السابق على قدرة نادي العاصمة الفرنسية على الذهاب بعيدًا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء، في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وفاز باريس سان جيرمان ذهابًا على مانشستر يونايتد في ملعبه أولد ترافورد بهدفين مقابل لا شيء، ما قربه من التأهل لربع النهائي.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ مارس ٢٠١٩

وبخصوص ذلك، قال نيكولا أنيلكا إن باريس سان جيرمان سيستطيع الذهاب بعيدًا في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي على عكس المواسم السابقة.

وأضاف: "العبور من مانشستر يونايتد سيعطي الحافز للاعبي باريس سان جيرمان من أجل مواصلة رحلتهم في دوري الأبطال هذا الموسم"

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يذكر أن باريس سان جيرمان كان قد خرج من دور الستة عشر للبطولة في آخر موسمين، وذلك على يد قطبي إسبانيا برشلونة وريال مدريد.