أنيلكا: باريس سان جيرمان سيفوز بدوري الأبطال

الفرنسي يدعم الفريق العاصمي للفوز باللقب..

أبدى نيكولاس أنيلكا المهاجم الفرنسي السابق اعتقاده أن باريس سان جيرمان سيفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال أنيلكا:"لقد قلت عملياً في البداية حين كان هناك صعوبات في المجموعات أن باريس سيفوز بدوري الأبطال".

وأضاف:"في تلك اللحظات بالتحديد تظهر روح الفريق، إنها طريقة النجاح كمجموعة".

وكان باريس قد تأهل متصدراً لمجموعته على حساب ليفربول الذي حل وصيفاً ونابولي الذي تحول للعب في الدوري الأوروبي.

يذكر أن الفريق العاصمي قد فاز على مانشستر يونايتد ذهاباً بهدفين دون رد في ملعب الأخير أولد ترافورد، وذلك بذهاب دور الـ16 للمسابقة.