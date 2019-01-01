أنيس البدري: نسعى لاتخاذ خطوة للاحتفاظ باللقب

لاعب الترجي يتحدث عن النهائي الإفريقي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد أنيس البدري، لاعب فريق الترجي التونسي، على أن فريقه يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية، في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام الوداد البيضاوي المغربي.

الترجي التونسي سيواجه الوداد المغربي مساء يوم الخميس، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمغرب.

البدري قال خلال تصريحات تليفزيونية: "نسعى للظهور بشكل جيد أمام الوداد، لنأخذ خطوة نحو الاحتفاظ باللقب.

🔶🔷 الجونة يتقدم بطلب رسمي إلى لجنة الحكام باستقدام تعيين حكام أجانب للمباراة القادمة أمام الإسماعيلي.

(📸: @GounaFC ) pic.twitter.com/WyB42nVXHJ — جول مصر (@goaleg) May 23, 2019

لاعب الترجي تابع: "بذلنا مجهودات مضاعفة خلال الموسم، من أجل الوصول إلى نهائي البطولة القارية".

ومن جانبها، طالبت إدارة الترجي من اللاعبين، الحضور إلى ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط في المغرب.

وكان الترجي قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، على حساب الأهلي المصري.