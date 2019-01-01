رئيس الاتحاد يرفض التفريط في فيشبو وخيمينيز

الاتحاد يواصل الاستعداد للموسم الجديد

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، عن أنه واثق من اختيارات المدرب التشيلي لويس سييرا، المدير الفني، من لاعبي فريقه الأجانب أو المحليين.

وكانت بعض جماهير الاتحاد، قد أبدت اعتراضها عى ضم بعض اللاعبين، مثل إيميليانو فيشبو والفلسطيني لويس خيمينيز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الحائلي قال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية: "لست مع الأصوات التي تطالب بتغيير الأسماء التي تم التعاقد معها، هذا ليس الوقت المناسب لنحكم لهم أو عليهم، الحكم النهائي من خلال مستوياتهم وما يقدمونه في المباريات التنافسية".

رئيس الاتحاد تابع: "بدأنا بالفعل، في تسويق اللاعبين الذين لا يحتاج إليهم لويس سييرا، وأتمنى أن تكتمل هذه الخطوة بشكل سريع، لأن الموسم على الأبوب".

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أنمار الحائلي أشار إلى أنه متواجد حاليًا في لندن، من أجل الالتقاء بالإسباني دكتور جان، محامي الاتحاد الدولي، لمتابعة القضايا المرفوعة على ناديه، للوقوف على آخر تطوراتها.

وأردف: "نعمل على تسويق الرباعي جونيور سانوجو، والبرازيلي جوناس دي سوزا، ومارسيلو جروهي، وماثيو جورمان".

ويستعد الاتحاد حاليًا لمواجهة ذوب آهن الإيراني، في دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، يوم 5 أغسطس المقبل بالإمارات.