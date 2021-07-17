"أنقذوا الإعلام من الميول والمصالح و"الطقطقة"، الخلل واضح والضرر كبير"

دعوة جادة للتدخل لإيقاف "الخلل" الموجود في الإعلام

وجه الناقد الرياضي فيصل الجفن دعوة صريحة للمسؤولين لإنقاذ الإعلام من الخلل الواضح الموجود به والذي أصبح ضرره كبير جدًا على المجتمع، على حد وصفه.

الإعلام الرياضي السعودي يتعرض لانتقادات واضحة بسبب إعلان الإعلاميين والصحفيين عن ميولهم وتحولهم إلى مشجعين أحيانًا، إذ لا يكاد إعلامي في السعودية غير معروف النادي الذي يُشجعه.

الجفن وصف الإعلام الرياضي السعودي حاليًا بأنه إعلام المصالح الشخصية والميول، متهمًا الإعلاميين بأخذ دور الجمهور والتحول إلى إعلام "الطقطقة".

لدينا خلل في إعلامنا الرياضي .. لدينا إعلام ميول .. إعلام مصالح شخصية .. إعلام تحول للطقطقة و أخذ دور الجماهير .. حتى يكون لدينا إعلام رياضي محترف و مهني يجب أن تقتنع أولآ أن الإعلام ليس لعبة .. الإعلام واجهة للبلد .. أنقذوه من الخاوين فكريآ .. ضررهم كبير جدآ على المجتمع .! — فيصل الجفن (@faisalaljafan) July 17, 2021

إذ كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "لدينا خلل في إعلامنا الرياضي .. لدينا إعلام ميول .. إعلام مصالح شخصية .. إعلام تحول للطقطقة وأخذ دور الجماهير .. حتى يكون لدينا إعلام رياضي محترف و مهني يجب أن تقتنع أولًا أن الإعلام ليس لعبة .. الإعلام واجهة للبلد .. أنقذوه من الخاوين فكريًا .. ضررهم كبير جدًا على المجتمع !".

يُذكر أن الموسم الجديد من الدوري السعودي سينطلق في الـ12 من أغسطس القادم.