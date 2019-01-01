مدرب مونتيري: من الممتع مشاهدة تشافي ثم مواجهته

مدرب مونتيري يكشف سبب اسم محمد في اسمه.

من قطر - ماجد جزر

أكد الأرجنتيني أنطونيو محمد، المدير الفني لفريق مونتيري المكسيكي، على أن هدف فريقه هو الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية.

محمد قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نجحنا في إعادة بناء الفريق بهيكل رياضي، ونحن خلال الأسابيع الأخيرة نُبلي بلاءً حسنًا، ومع احترامي لجميع الخصوم طموحنا هو الوصول إلى النهائي ولن نُضيع هذه الفرصة، فلدينا تركيز كبير على هذا المونديال، ونريد تقديم كل مباراة بشكل مميز بأفضل ما لدينا.

جدي الأول كان لبناني لدينا فأنا أمتلك أسم محمد، وأحترم جدًا الثقافة العربية وكذلك الأكل فأنا أكل "الكباب والكبة"، وكذلك تُعجبي جميع الوجبات العربية وعندما كنت صغيرًا كنت أسافر إلى لبنان.

وعن اسم محمد قال مدرب مونتيري: "لدينا فريقًا قويًا يمتلك لاعبين من العديد من منتخبات القارة اللاتينية المختلفة، وهو بالطبع ما سيُضيف لنا قوة خاصة".

وتابع: "لا يُمكنني الحديث عن نقاط قوة وضعف المنافس فهذه أسرار لنا، وشاهدنا فريق السد في المباراة الأولى وسنحت له العديد من الفرص في المباراة الأولى، ونعرف طريقة لعبهم، فهم يلعبون بطريقة مفتوحة من أجل عدم خسارة الكرة بسرعة، وعلينا أن نستغل كل الفرص التي تتُاح لنا وأعتقد إنها ستكون مباراة جيدة".

وأردف: "أمر ممتع أن نشاهد تشافي ونلعب أمامه، فهو كان لاعب كبير وكذلك أيضًا مدير فني مميز، وهم يلعبون بنفس طريقة لعب برشلونة بالمحافظة على الكرة أكثر وقت ممكن".

وواصل: "سعيد بالتواجد هنا ومستعد للتحدي علمًا وإننا نحلم بالوصول إلى النهائي وأعتقد إنه في متناولنا، وأتقسم هذه الشعور مع اللاعبين وآمل أن يحلفنا الحظ".

الهلال يستعيد جوميس أمام الترجي في مونديال الأندية

واستطرد قائلًا: "نحن سعداء بالتواجد في قطر، والبنية التحتية رائعة فكل شيء جاهز ونلقى احترامًا كبيرًا من وصولنا إلى هنا، وأعتقد إنهم جاهزون لاستقبال كأس العالم".

أنطونيو محمد استكمل حديثه قائلًا: "علينا الفوز غدًا أولاً من أجل مواجهة ليفربول، ونحن مستعدون لأي مواجهة فنحن نعرف كل الخصوم جيدًا وسندافع على قلعتنا بشكل جيد".

واختتم مدرب مونتيري تصريحاته قائلًا: "لدينا حماس كبير في الوصول إلى نهائي البطولة خاصة بعدما حسمنا بطولة الدوري المكسيكي، ولا توجد علينا ضغوطات من أجل النجاح".

مونتيري سيواجه السد القطري مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية المقامة في قطر.