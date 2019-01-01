أنطونيو كونتي.. قصة الابن الضال ليوفنتوس

قبل يوم من وقوفه خصمًا لهم.. ماذا يمثل أنطونيو كونتي ليوفنتوس؟

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

يخوض أنطونيو كونتي غدًا مباراة اعتاد على خوضها كلاعب ومدرب، تلك التي تجمع بين إنتر ويوفنتوس فيما يُسمى بديربي إيطاليا، ولكن في هذه المرة سيرتدي المدرب الإيطالي ثوبًا مختلفًا، إذ سيلعب المباراة كمدرب لإنتر وخصم ليوفنتوس، لأول مرة في تاريخه يكون خصمًا لليوفي في مباراة تاريخية بحسابات خاصة كتلك.

وبحديثه عن جهل بعض جماهير يوفنتوس، هؤلاء المطالبون بمسح النجمة الخاصة به من ملعب الفريق باعتباره خائنًا لأنه رحل لتدريب الغريم إنتر، يعود من جديد الحديث عن تاريخ وماضي كونتي مع اليوفي، لتصوب عدسات الكاميرات نحوه لمراقبة كل شيء سيقوم به في مواجهته ضد يوفنتوس، على أن تكون الأمور مضاعفة بالطبع في مباراة الدور الثاني والتي سيدخل فيها كونتي ملعب الأليانز ستاديوم من أجل التغلب على السيدة العجوز.

كلاعب انتقل أنطونيو كونتي إلى يوفنتوس قادمًا من ليتشي عام 1991، واستمر مع الفريق طيلة 13 عامًا لتنتهي مسيرته في 2004، خلال هذه الفترة لعب وكونتي 419 مباراة بقميص البيانكونيري وسجل 44 هدفًا، وأصبح قائدًا للفريق في فترة من الفترات وأحد القادة التاريخيين للسيدة العجوز وواحد من أكثر من ارتدوا قميص النادي.

بعد 8 سنوات من اعتزاله كرة القدم كلاعب، وبعد تجارب قصيرة مع آريزو وباري وأتالانتا وسيينا كمدرب، عاد كونتي إلى أحضان يوفنتوس كمدرب عام 2011، كان ذلك بعد 4 سنوات فقط من قضية الكالتشيوبولي التي نزلت باليوفي للدرجة الثانية، وتسببت في العديد من الخسائر للفريق الذي كان مسيطرًا على إيطاليا في وقتها، لتبدأ مغامرة أكثر صعوبة لكونتي من تلك التي خاضها كلاغب.

يوفنتوس في هذه الفترة أنهى موسم 2010/2011 مع المدرب ديل نييري في المركز السابع على سلم ترتيب الكالتشيو، حينها قرر وضع الثقة في قائده السابق وفي صديق المدير الرياضي جيوسيبي ماروتا، الأهداف التي وضعت له في الموسم الأول كانت ألا يحتل مركزًا أقل من السابع، وأن يحاول احتلال مركز من المراكز الأربعة الأولى، هكذا ما اتفق عليه يوم توقيع العقد الأول كمدرب لليوفي.

يحكي أندريا بيرلو في كتابه أنه بعد ذلك اجتمع كونتي باللاعبين لأول مرة، أخبرهم عن صعوبة التحديات والأهداف المأمولة، تلك التي وضعها هو بعيدًا عما اتفقت عليه الإدارة معه، كونتي أخبرهم بأن يوفنتوس سيفوز بالدوري لهذا العام. يقول بيرلو إنه هو وبقية اللاعبين ظنوا أن تلك مجرد كلمات حماسية من رجل اعتاد أن يظهر بشكل حماسي، ولم يأخذها أحد على محمل الجد حتى بدأ الموسم بالفعل وظهرت خطط كونتي لذلك على أرض الواقع.

في نهاية الموسم ماذا حدث؟ فاز يوفنتوس بالدوري بالفعل لأول مرة منذ قضية الكالتشيوبولي، ول يترك اليوفي اللقب منذ ذلك الحين، ثلاثة ألقاب من تلك الثمانية التي تحققت على التوالي جائت على يد كونتي، الرجل الذي أعاد يوفنتوس المكروه من إيطاليا كلها كما توعد في أول يوم استلم فيه مهمة تدريب السيدة العجوز.

وترك كونتي رقمًا تاريخيًا في موسم 2014 عندما حقق الدوري الثالث تواليًا، حيث حققه برصيد 102 نقطة كأعلى رقم نقاط يتم تحقيقه في تاريخ الدوريات الأوروبية الكبرى، ليرحل تاركًا حجر البناء الذي واصل يوفنتوس الاتكاء عليه حتى وصل إلى ما وصل إليه اليوم، ورغم العمل الكبير الذي قدمه ماسيمليانو أليجري، لا يمكن أن يتم إغفال بداية القصة.

بعدها انتقل كونتي لتدريب المنتخب الإيطالي ليقدم مستويات مميزة في جيل لم يكن يبشر بأي شيء بالنسبة للأتزوري، ثم جاءت مرحلة تشيلسي وتحقيق البريميرليج الذي لا يعلم صعوبته سوى من تابع هذه النسخة، وتابع تشيلسي قبلها بموسم ليرى أين كان هذا الفريق الذي حقق الدوري بقيادة المدرب الإيطالي الذي قيل إنه لن ينجح سوى في إيطاليا.

الآن تغيرت القصة، فالرجل الذي أعاد يوفنتوس المكروه وصاحب النجمة الموضوعة في أليانز ستاديوم بات غريمًا للسيدة العجوز، ليس غريمًا فقط، بل بات المدرب لأكثر الأندية التي تمتلك عداوة مع يوفنتوس، كونتي صرح منذ أيام أنه إنتريستا وسيظل إنتريستا بعد أن يرحل عن النيراتزوري، الأمر الذي أكد أن الرجل يبدو متغافلًا عن ماضيه مع يوفنتوس من أجل التركيز مع فريقه الحالي.

كونتي سيلعب ضد يوفنتوس كمدرب لإنتر في مباراة تحمل الكثير من الخبايا، في انتظار تلك التي سيحملها الدور الثاني، الرجل سيدخل إلى ملعب يوفنتوس الذي شهد على بنائه ثم سيادة إيطاليا بداية منه، سيدخل ليقف أمام جماهير يوفنتوس كخصم ويتعرض لسبابهم المنتظر، والجميع يتلهف لرؤية كيف سيتعامل مع كل ذلك.

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كذلك كانت رحلة الابن الضال ليوفنتوس حتى وصل إلى ألد الأندية عداوة باليوفي، الرجل كان احترافيًا وأراد إدارة مشروع يعطيه كافة ما يريد ويجعله يستمتع بكرة القدم التي يحبها، ولكن مثل هذه الأشياء لا تفهمها الجماهير عادة، خاصة في حالات كتلك التي تشهد أكثر من مجرد تنافسية، بل كراهية تستند على الكثير من الحوادث والقصص.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) October 5, 2019