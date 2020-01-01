أنشيلوتي يوضح أسباب خسارة إيفرتون أمام ليفربول

كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق إيفرتون يوضح أسباب خسارة فريقه أمام ليفربول.

أعرب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق إيفرتون عن غضبه من نتيجة مباراة فريقه اليوم أمام نظيره ليفربول في دور الـ 64 من كأس الاتحاد الإنجليزي .

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أنشيلوتي وأكد خلالها أن فريقه كان يستطيع الفوز لو سجل في الشوط الأول من عمر المباراة.

وقال أنشيلوتي: "لم أتحدث مع الفريق حتى الآن بعد المباراة، لكنني سأتحدث معهم بكل تأكيد وأخبرهم أننا لم نكن في أفضل حالاتنا خلال الشوط الثاني".

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وأضاف: "في الشوط الثاني من عمر المباراة لم نقدم الفكرة الصحيحة داخل الملعب كما كان الحال في الشوط الأول عندما حظينا بعدة فرص من أجل التسجيل".

وأكمل: "حقيقة غيابنا عن التسجيل خلال الشوط الأول من المباراة أثرت علينا في الثاني، لم يكن جيدًا لنا أن نخسر سرعتنا وألا نصنع ما يكفي من الفرص".

وأنهى تصريحاته: "تعرضنا للخسارة لأننا لم نحافظ على ما قدمناه في الشوط الأول خلال الثاني وخسرنا الثقة في النفس ولم ننجح في الحفاظ على نفس العقلية".

جدير بالذكر أن لقاء اليوم كان قد انتهى بفوز فريق ليفربول بهدف نظيف سجله اللاعب الشاب جونز بتسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء.