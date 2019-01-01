أنشيلوتي يهاجم نجوم نابولي ويطالبهم بالالتزام والتركيز

كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي يهاجم نجوم الفريق ويطالبهم بالتركيز والاستمرارية.

انتقد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي نجوم فريقه بسبب المستويات التي يقدمونها في الفترة الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بعد مباراة اليوم التي جمعته بنظيره بولونيا ضمن لقاءات الجولة الـ ١٤ من الدوري الإيطالي.

وقال أنشيلوتي: "المدير الفني هو الذي يتحمل المسؤولية في أغلب الأوقات لذلك سأقوم بالاجتماع بالفريق غدًا وسأقوم بسؤالهم حول طريقة اللعب ورأيهم فيها لنرى إذا ما كان هناك طريقة آخرى ".

وأضاف: "أشعر بثقة الفريق والإدارة بكل تأكيد لكن النتائج لا تظهر في عملنا لذلك سأبحث عن الحلول مع الفريق ولو لم يساعدوني في ذلك سأحاول بنفسي من جديد".

باريس سان جيرمان يعود من أجل ألان

وأكمل: "يجب أن يشعر الفريق بالمسؤولية أيضًا، نعم سأقوم بتحمل معظمها لكن ليس كلها، يجب على الفريق أن يقدم الفريق المزيد من الجهد وهو ما لا يحدث بشكل كامل في الوقت الحالي".

وأردف: "فريقنا لا يستطيع الحفاظ على التركيز والاستمرارية مثلما كانت الأمور في دوري أبطال أوروبا، ففي الشوط الأول قدمنا مباراة جيدة وكان يجب أن نستمر في تقديم نفس المستوى الذي قدمناه ضد ليفربول".

جدير بالذكر أن نابولي كان قد تعرض للخسارة على أرضه اليوم أمام بولونيا في الجولة الـ ١٤ من الدوري الإنجليزي وتجمد رصيده عند النقطة الـ ٢٠ في المركز السابع.