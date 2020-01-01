أنشيلوتي يكشف - كلوب يصف مواجهة أتلتيكو مدريد بالـ "جريمة"

لماذا يرى مدرب ليفربول خوض مباراة أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال جريمة

أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي إيفرتون، أنّ مدرب ليفربول، يورجن كلوب، رأى أن لعب مواجهة أتلتيكو مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كان جريمة.

كلوب صرّح بأن بداية انتشار فيروس كورونا وقتها لعب دورًا سلبيًا في استعداد ليفربول لمباراة الروخي بلانكوس.

وقال أنشيلوتي في تصريحات لصحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية: "تحدثت مع كلوب منذ أيام، وأخبرني أنّ قرار خوض إياب ثمن النهائي ضد أتلتيكو مدريد كان جريمة، وأعتقد أنّه على صواب".

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وتابع: "نحن نعيش فترة من حياتنا لم نعتدها من قبل، وسوف تترك بصمتها علينا مدى الحياة. أعتقد أنّ هذه الأزمة سوف تؤثر على رواتب اللاعبين".

وأكد المدرب الإيطالي على أهمية وضع حياة اللاعبين وصحتهم وكذلك الجمهور فوق أي اعتبار آخر.

وأوضح: "أرى أن نفعل كل شيء ممكن لاستكمال الموسم بما لا يضر باللاعبين أو الجمهور، وإن لم يكن هناك أي خيار سوى الإلغاء فلنقم بذلك".

وسخر مدرب التوفيز من فكرة عمل فترة إعداد قبل عودة الموسم مسترجعًا ذكرياته مع ميلان في 2006.

جدير بالذكر أنّ مواجهة ليفربول وأتلتيكو مدريد كانت آخر مباراة قبل توقف بطولة دوري أبطال أوروبا.