أنشيلوتي يفاجيء لاعبي ريال مدريد في المران الأول

لا مجال للتقاعس.. أنشيلوتي يبدأ العمل

دقت ساعة العمل للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع فريق ريال مدريد الإسباني، وبدأت المرحلة الثانية، استعدادًا للموسم الجديد.

وأعلن النادي الملكي منذ أسابيع عن تعاقده مع أنشيلوتي لقيادة الفريق في السنوات المقبلة خلفًا للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

كيف كان اليوم الأول من التدريبات؟

حضر عدد من لاعبي ريال مدريد إلى مدينة فالديبيباس الرياضية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لبدء الفترة التحضيرية.

وقدِم إلى المدينة الرياضية 13 لاعبًا فقط من ريال مدريد هم: حارسا المرمى أندري لونين ودييجو ألتوبي، داني كارفاخال، ألفارو أودوريوزولا، ناتشو فرنانديز، فيرلاند ميندي، مارسيلو، لوكاس فاسكيز، رودريجو، براهيم دياز، مارتين أوديجارد، ماريانو دياز ولوكا يوفيتش.

ثم حضرت المفاجأة بعد انتهاء اليوم الأول من التدريب حيث لم يعد اللاعبون إلى منازلهم لكنهم ظلوا في فندقهم في فالديبيباس.

ما السبب وراء عدم عودة اللاعبين إلى منازلهم ؟

حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن المدرب الإيطالي يعتقد أنه أفضل مكان للراحة والاستعداد ليبدأوا اليوم التالي والعمل على أرض الملعب مرة أخرى.

وذكرت الصحيفة أن كل لاعب لديه غرفة خاصة به وهذا سيسهل الأمور عندما يستيقظ الفريق في الصباح الباكر، استعدادًا لبدأ جلسة عمل جديدة.

وأشارت أن هذه لن تكون المرة الأخيرة التي سيترك أنشيلوتي لاعبيه نائمين في مركز التدريب ويرى أنه أفضل حل للحصول على أفضل النتائج.

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