أنشيلوتي يعترف بضعف أنياب نابولي الهجومية بعد التعادل مع جنوى

مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي يرى أن الدفاع المبالغ فيه سبب التعادل مع جنوى

فيسبوك تويتر محمد عماد

قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي أن سبب التعادل ضد جنوى في المباراة التي استضافها ملعب سان باولو في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي هي الدفاع المبالغ فيه.

مدرب نابولي تحدث لشبكة سكاي سبورتس بعد المباراة وقال: "أصبحنا ندافع بشكل لا يسمح لنا بالتحكم بالكرة ويظهرنا بشكل غير مقبول".

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كما أضاف مدرب ريال مدريد الأسبق: "ليست لدينا أنياب هجومية خطيرة في الهجوم، نحتاج للتحسن في الفترة المقبلة وأن نتحلى بثقة أكبر".

وأصبح يوفنتوس يحتاج للظفر بنقطة وحيدة من سبع مباريات متبقية بالدوري، بعد أن ارتفع الفارق بينه وبين نابولي إلى عشرين نقطة.

ويستعد نابولي لملاقاة فريق آرسنال الإنجليزي يوم الخميس المقبل في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

يذكر أن أنشيلوتي يخوض موسمه الأول في قلعة سان باولو.