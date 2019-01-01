أنشيلوتي يصف عودة زيدان لريال مدريد بالزواج الصالح

تعرف على تصريحات أنشيلوتي بشأن انضمام زيدان لتدريب ريال مدريد

تحدث كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي نابولي، حول عودة زين الدين زيدان لتدريب ريال مدريد بعد رحيله بتسعة أشهر فقط.

زيدان عمل مساعدًا لأنشيلوتي في ريال مدريد خلال موسم 2013-2014 والذي شهد تتويج البلانكوس ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد غياب 12 عامًا.

وقال الإيطالي في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "لا أرى أن زيدان يواجه أي مشكلة في العودة إلى ريال مدريد ولن يتحمل أي مسؤولية عن نتائج هذا الموسم فهو غير مطالب بأي شيء".

وتابع: "الأمور ستكون هادئة في ريال مدريد لعدة أشهر وسيعمل زيدان على تحليل الأمور لأجل تصحيح الأوضاع وتحسن شكل الفريق في الموسم المقبل".

زيدان تولى تدريب ريال مدريد بين 2016 حتى 2018 وحقق دوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي.

. @MedoISC يروي لك كيف وصلت بركة "زيدان" إلى مانشستر يونايتد😇، ثم يقصف إيكاردي "الرجالة اللي مش تمام" وواندا "الستات اللي ملهاش لزمة"🙄 في حلقة جديدة من #يلاجول: https://t.co/p13KrLzrf0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 20, 2019

واختتم: "هناك علاقة قوية بين ريال مدريد وزيدان، لقد صُنعوا لأجل بعضهما وواثق من أنّه سينجح مرة أخرى في الموسم المقبل على الصعيدين القاري والمحلي. الأمر يمكن وصفه بالزواج الصالح".

جدير بالذكر أنّ زيزو لم يحصد بطولة كأس ملك إسبانيا وحقق لقب الدوري الإسباني مرة واحدة فقط.