أنشيلوتي يُشيد بأليجري وسعيد للقاء رونالدو ويكشف سر سان باولو
إسلام أحمد فيسبوك تويتر
وبدأ أنشيلوتي حديثه في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الغد أمام المتصدر يوفنتوس: "أنها مباراة مهمة في حملة الفريق، لدينا الرغبة والطموح في تقديم الأفضل وتأكيد أننا ننافس فريق كبير".
وعن مواجهة لقاء الذهاب، والتي انتهت بفوز يوفنتوس بثلاثية مقابل هدف: "لم نكن وقتها حددنا أسلوب الفريق، لكننا الآن أفضل فنياً وذهنيًا، لذلك لا يوجد أفضل من ذلك للقاء يوفنتوس".
وأشاد بالمدير الفني ماسيمليانو أليجري: "يعرف كيفية قراءة المباريات جيدًا، ويركز على أداء اللاعبين أكثر من العمل الفني".
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كما سيلتقي مع كريستيانو رونالدو الذي سبق له تدريبه في ريال مدريد: "أكون سعيد دائمًا لرؤيته، إذا شارك ستكون مشكلة إضافية للفريق، لكن من الأفضل دائمًا مواجهة الأفضل، لا يوجد من لا يخسر، يوفنتوس لديهم الجودة والخبرة والفوارق البدنية، علينا أن نركز على اللقاء".
وواصل: "البيانكونيري يهيمنون على الكرة الإيطالية في السنوات الأخيرة، لأنهم استثمروا كثيرًا، ولديهم تاريخ كبير خلفهم، ولديهم ملعبهم الخاص والذي يجلب لهم عوائد كبيرة".
📅أسبوع الكلاسيكو والديربيات 🔥— جول العربي - Goal (@GoalAR) March 2, 2019
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ووصل الفارق بين الفريقين إلى 13 نقطة قبل مواجهة الغد، ليشيد الإيطالي بأجواء ملعب سان باولو: "جماهير سان باولو ستساعد الفريق بأجواء خاصة خاصة اللاعبين، نحن ننافس أفضل اللاعبين علينا تقديم انطباع جيد، الفوز سيساعدنا على التركيز في صراع الدوري وكذلك لمواصلة العمل في الدوري الأوروبي، وعلينا أن نمتلك الثقة بالنفس للفوز".
الجدير بالذكر أن نابولي لديه مواجهة الخميس المقبل مع ريد بول ساليزبوج النمساوي، فيما يستعد يوفنتوس للقاء أتلتيكو مدريد الإسباني في لقاء الإياب من دوري أبطال أوروبا.