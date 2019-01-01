أنشيلوتي يرفض الإفصاح عن هجومه أمام إيمري المتمرس بالدوري الأوروبي

أنشيلوتي يعترف بأن إيمري أكثر خبرة منه بالدوري الأوروبي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

رفض المدير الفني الإيطالي، كارلو أنشيلوتي الإفصاح عن شكل نابولي الهجومي في مواجهة أرسنال في الدوري الأوروبي غدًا بذهاب ربع النهائي.

وسيلتقي نابولي غدًا ضيفًا على أرسنال في ملعب الإمارات، قبل خوض لقاء الإياب في سان باولو بعد أسبوع.

وتحدث أنشيلوتي عن فارق الـ20 نقطة مع يوفنتوس والنتائج المحبطة الأخيرة بالدوري: "أنا مهتم بلاعبي الفريق والطاقم الفني، لسنا محبطين، بعض الأحيان يكون الأمر يغضبني لأننا لا نقوم بما يجب، لكن لست محبط، وليس صحيح أنه هناك حالة انقسام مع اللاعبين".

وتابع: "لقد حققنا فوزًا رائعًا على روما منذ 10 أيام، ثم خضنا مباراتين في 4 أيام، إذا حللنا الأمر بهدوء سنرى الأمور بشكل إيجابي، ندافع جيدًا لكن هذا لا يعني أننا نلعب مباريات دفاعية، مباراة الغد ليست حاسمة، لكنها ستجعل مباراة الإياب أصعب أو أسهل، لأنها ستكون في نابولي".

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وعن شكل الفريق الهجومي، بتواجد ميليك أو عودة لورينيزو إنسيني: "أنا مقتنع أننا ندافع جيدًا وكذلك في الهجوم، ميريتينز وإنسيني خيارات، أو ميليك وإنسيني، أو ميرتينز وميليك، جميعها جيدة، وقد يكون أوناس مفاجأة".

وواصل على كل نابولي: "العامل البدني مهم، فيردي هو اللاعب الوحيد الذي يحتاج للتقييم، وسنقرر حسب الشكل الخططي، لدي لاعبي الوسط الرخصة للتسديد، لكن في أقصى الزوايا، غير ذلك لن تضايق".

وسبق لأنشيلوتي أن التقى إيمري وأرسنال سابقاً: "أنها قصة مختلفة وكذلك مدرب وفريق مختلف، ولاعبون جدد، حقبة جديدة، أرسنال لازال منافس في الدوري الإنجليزي وأوروبا ومن الشرف لقاءهم في ربع النهائي، إيمري لديه خبرة بالدوري الأوروبي أكثر مني، مدرب رائع، ودكة أرسنال هم من ستصعب الأمور".

واختتم أنشيلوتي عن صداقته بفينجر والفارق بين الدوري الإنجليزي والإيطالي: "أنه صديق جيد وتحدثنا كثيراً في جنوى سبتمبر الماضي، ليس من أجل أن أحل بدلاً منه، تحدث عن الطعام، وتجربتي في إنجلترا كانت رائعة، أنها بيئة مثالية من أجل كرة القدم، والدوري الإنجليزي تتطور كثيرًا، هنا العديد من الانتقادات والعنصرية، لكن هذا يعني أننا نتقدم".

وانتهت أمال نابولي في الفوز بلقب الدوري الإيطالي، ولديه الدوري الأوروبي للتتويج بلقب الموسم الحالي.