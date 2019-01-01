أنشيلوتي يُثني على فيردي بعد سحق روما

فوز ساحق للبارتينوبي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أشاد المدير الفني الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، بمهاجمه سيموني فيردي، على أداءه الذي قدمه اليوم في الفوز الكبير لنابولي على روما برباعية مقابل هدف.

وحقق نابولي أكبر فوز له على ملعب الأولمبيكو ليزيد من أوجاع روما بخسارة ثانية على التوالي.

وقال أنشيلوتي عقب نهاية اللقاء لسكاي سبورت: "لقد توقعت هذا الأداء، استطيع القول أن الفريق في هيئة جيدة، لكنا كسولين بشكل بسيط في الشوط الأول وتعاملنا مع أسلوب روما، ميريت كان ساذجًا في لقطة ضربة الجزاء".

وعن تألق فيردي والبديل أمين يونس: "يتطورون وأن أحب فيردي، لأن مستواه يزداد من جودة الفريق وكذلك يحتاج للثقة، أنه أفضل استثمار في سوق الانتقالات والآن يدفع ثمن هذا".

وعن تغيير روما لخططه بسبب تعب زانيولو: "لم نكن متأكدين من خوض روما اللقاء بخطة 4-3-3، لكن عندما رأينا كريستانتي خلف دجيكو، جعلنا هيساي يلعب في العمق أكثر وأصبح بناء اللعب مختلف".

ذئاب روما يسقطون أمام نابولي على ملعبهم برباعية، ويواصلون النتائج السيئة ✖️ pic.twitter.com/x7NPhujeB6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 31, 2019

وردًا على استكمال الأداء بالدوري الأوروبي: "أنه لشرف لنكون من ضمن المرشحين للفوز باللقب، لكن لدينا مباراة صعبة في ربع النهائي، أنا متأكد أننا سنصل لشكل جيد، لكن نريد اللعب بحمية، وأرسنال لن يكون خصم سهل".

وسيلتقي نابولي مع إمبولي ثم جنوى بالدوري الإيطالي، قبل لقاء أرسنال في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي الخميس بعد المقبل.