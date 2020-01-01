أنشيلوتي يتوقع بطل الدوري الإيطالي

أنشيلوتي يرى أن نابولي أفضل بدونه

تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب فريق إيفرتون الإنجليزي الحالي والسابق لنابولي الإيطالي عن قرار رحيله من الفريق الإيطالي لأول مرة.

أنشيلوتي رحل من تدريب نابولي قبل شهرين من الآن بسبب النتائج السيئة مع الفريق ليتولى تدريب إيفرتون الإنجليزي وينجح في الوصول به إلى المركز الثامن في جدول الترتيب.

وقال أنشيلوتي في تصريحات لصحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية: "الأمور تسير بشكل جيد مع إيفرتون أنا سعيد للغاية هنا وأتمنى أن نبقى على هذا الحال، بعكس ما حدث مع نابولي والحكم علي بسبب النتائج".

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كارلو أكد أن السبب في رحيله من نابولي كان عدم الصبر على الخطة التي يسير بها الفريق على عكس ما كان يراه وهو أن اللاعبين يستجيبون إلى ما يريده لذلك قرر أن يكون قرار الرحيل في هذا الوقت قبل تدهور الأمور بشكل أكبر.

وأضاف: "الأمور تسير بشكل جيد الآن مع نابولي ولا فائدة من الحديث حول عودتي من جديد لتدريب الفريق".

وحول ما يحدث من جماهير يوفنتوس مع المدرب ساري أكد: "ساري يقوم بعمل جيد هناك ليس من المطلوب أن تحب الجماهير المدرب في كل الأوقات ولكن يوفنتوس يبقى المرشح الأول للفوز بدوري أبطال أوروبا".

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي: إيموبيلي يبتعد بالصدارة

أنشيلوتي شدد على أن المنافسة في الدوري الإيطالي هذا العام أقوى من الدوري الإنجليزي، الذي أنهى ليفربول فيه المنافسة مبكراً.

المدرب الإيطالي رشح لاتسيو للفوز بالدوري الإيطالي بسبب الصلابة التي يتمتعون بها في المباريات ووجود المهاجم إيموبيلي الذي يعتبر الأفضل في العالم في الوقت الحالي من وجهة نظره.

وانتقد أنشيلوتي تقنية الفيديو المستخدمة في الدوري الإيطالي بسبب الوقت الذي تتخذه في اتخاذ القرار، مطالباً بمزيد من السرعة لاتخاذ القرارات بشكل أفضل.

يذكر أن إيفرتون يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، فيما يأتي نابولي في المركز الثامن أيضاَ في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.