أنشيلوتي: وضعنا غير مريح في الجدول لكننا سنقاتل على اللقب

كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي يؤكد أن فريقه سيقاتل حتى النهاية على لقب الدوري الإيطالي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي أن فريقه سيحاول القتال على لقب الدوري حتى اللحظات الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها عقب التعادل مع تورينو في مباراة الجولة السابعة من الدوري الإيطالي التي أقيمت اليوم.

وقال أنشيلوتي: "ترتيبنا ليس جيدًا، أعتقد أننا نفتقد تلك النقاط الثلاث التي خسرناها أمام كالياري لكننا في النهاية سنستمر في القتال على لقب الدوري الإيطالي".

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وأضاف: "لقد كانت مواجهة تورينيو جيدة للغاية وشهدت قتال رائع بين الفريقين على الفوز لكننا كنا في حاجة للكثير من الفعالية في الهجوم".

وأكمل: "عانينا من التراجع بعض الشيء وكان ينقصنا أن نكون أكثر خطرًا، علينا أن نعود لما كنا عليه من فاعلية من قبل".

جدير بالذكر أن نابولي بعد تعادل اليوم وصل للنقطة رقم ١٣ في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.