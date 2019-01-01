الانتقالات

أنشيلوتي: هناك صفقتان قادمتان لنابولي

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أنشيلوتي يتحدث عن القادم بالنسبة لميركاتو نابولي

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي نابولي إن هناك صفقتين محتملتين لأمراء الجنوب في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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ويسعى نابولي إلى تعزيز صفوف الفريق من أجل إعطاء كارلو أنشيلوتي عناصر تستطيع منافسة يوفنتوس وإنتر وميلان في ظل صحوة قطبي ميلانو المنتظرة.

وحول ذلك، قال كارلو أنشيلوتي إن الأمور تسير بشكل جيد وإيجابي بالنسبة له فيما يتعلق بسوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف: "تعاقدنا مع مانولاس، وكوليبالي سيبقى مع الفريق ولن يرحل، لدينا خط دفاع قوي بوجود هذه الأسماء، كما أننا نمتلك لاعبين مميزين في بقية المراكز"

وتابع: "نحتاج إلى تعزيز الصفوف فقط لنكون على مستوى المنافسة في الموسم المقبل، أتوقع أننا سنتعاقد مع لاعبين آخرين فيما تبقى من الميركاتو"

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يذكر أن الصحف الإيطالية قد رجحت تعاقد نابولي مع كل من خاميس رودريجيز وواحد من دوفان زاباتا أو ماورو إيكاردي.

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