أنشيلوتي: نكن كل الاحترام لزيورخ

مدرب نابولي لا يستهين بمواجهة فريق زيورخ بالدوري الأوروبي

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي على احترامه لفريق زيورخ السويسري، وذلك بعد أن أسفرت قرعة دور الـ 32 من الدوري الأوروبي عن المواجهة الإيطالية السويسرية.

وسيشارك فريق الجنوب الإيطالي في الدوري الأوروبي بداية من دور الـ 32 بعد أن أنهى مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا بالمركز الثالث في مجموعته.

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وقال أنشيلوتي: "زيورخ لعب بشكل جيد في مرحلة المجموعات ونجح في التأهل لدور خروج المغلوب، لذلك سنكن لهم كل الاحترام والتقدير قبل مواجهتهم".

كما أضاف المدرب الإيطالي: "الفريقان لديهم الطموح والرغبة في الذهاب بعيدًا في البطولة".

يذكر أن أنشيلوتي الذي يخوض موسمه الأول في قلعة سان باولو كان قد أعرب عن رغبته في التتويج بالدوري الأوروبي، وذلك بعد أن ودع فريقه مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا بفارق الأهداف فقط.