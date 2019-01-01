أنشيلوتي: نستطيع إقصاء أرسنال وأياكس لن يفوز بدوري الأبطال

المدرب الإيطالي المخضرم يراهن على أجواء ملعب سان باولو

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي، أن الأندية الإيطالية، تعتبر فريقه هو الأمل الأخير لهم في أوروبا هذا الموسم.

يوفنتوس ودع دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء، بعد خسارته أياكس أمستردام 2/1، في إياب دور الثمانية من البطولة.

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الأمور لا تبدو أفضل حالاً لنابولي، الطرف الإيطالي الوحيد المتبقي في البطولات الأوروبية، حيث خسر من أرسنال 2/0، قبل مواجهة المدفعجية غداً الخميس بالإياب.

وقال أنشيلوتي قبل المباراة:"الشجاعة والذكاء والحماس هم أسلحتنا غداً، أظهرنا القليل من الذكاء في الشوط الأول من مواجهة الذهاب".

وأضاف:"علينا دخول اللقاء بقلوبنا من أجل تحقيق الفوز، إنها فرصتنا للدخول بعقلية إيجابية من أجل الوصول لنصف النهائي".

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وعن التسجيل المبكر:"المباراة عمرها 90 دقيقة لذلك ليس من الضرورة التسجيل في أول 10 أو 20 أو حتى 30 دقيقة، نريد الهجوم وإبقاء الأمور مفتوحة حتى النهاية".

وتابع:"نحن الآن في لحظة جميع الأندية الإيطالية تنظر لنا كالأمل الوحيد لها في أوروبا بعد خروج الجميع، سنحاول الظهور بأفضل مستوى ممكن وأثق في قدرة فريقي على إقصاء أرسنال".

وعن مفاجأة أياكس:"يلعبون كرة قدم رائعة جداً، لم يتوقع أحد وصولهم لنصف النهائي، وبالنسبة لي لا أراهم يفوزون بالبطولة أيضاً".

وفي نهاية حديثه تمنى الإيطالي المخضرم أن تساعد أجواء ملعب سان باولو فريقه على تحقيق الفوز أمام الضيف الإنجليزي.