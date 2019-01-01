أنشيلوتي: النصف الثاني من موسم نابولي كان مخيبًا

المدرب يتحدث بعد الخسارة أمام أتالانتا في ملعبه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي أن فريقه فقد الدوافع والرغبة في النصف الثاني من موسمه، واصفًا إياه بالمخيب للآمال.

وسقط نابولي على ملعبه سان باولو أمام أتالانتا بهدفين مقابل هدف في ختام الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي، بعدما كان قد خسر صراع الاسكوديتو لصالح يوفنتوس رسميًا يوم السبت، وخرج قبلها من الدوري الأوروبي بالخسارة مجددًا أمام آرسنال 1-0 بعدما كان قد سقط ذهابًا بهدفين دون رد.

أنشيلوتي تحدث بعد مباراة أتالانتا قائلًا "لعبنا جيدًا لمدة ساعة، إذ لعبنا بنسق مرتفع وضغط متقدم، لكننا تراجعنا عل المستويين البدني والنفسي بعد هدف التعادل لهم وإهدارنا لأكثر من فرصة جيدة".

المدرب برر عدم إشراك النجم لورينزو إنسيني في المباراة بمعاناته من الإرهاق وحاجته للراحة لإعادة اكتشاف مستواه من جديد، علمًا أن اللاعب الإيطالي كان قد تعرض لانتقادات واسعة وصافرات استهجان من جماهير سان باولو مؤخرًا.

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وأضاف عن موسم الفريق وأهدافه في المرحلة القادمة "فقدنا شيئًا ما في النصف الثاني من الموسم، لا أعلم إن كان لأننا فقدنا لاعبين أو لأننا فقدنا الروح والدوافع. كل ما نستطيع فعله الآن هو التركيز على ضمان المركز الثاني والإعداد للموسم القادم".

"النصف الأول من الموسم كان ممتازًا، ولكني خائب الأمر من النصف الثاني لأن هذا فريق كان يجب أن يؤدي أفضل. حين تفقد الدافع تُصبح أبطأ في لعب تمريرة عرضية أو منح تمريرة حاسمة، كرة القدم تعتمد على التفاصيل الصغيرة وتلك اللحظات قد تصنع فارقًا كبيرًا".

وأوضح المدرب المخضرم في نهاية حديثه أن سوق الانتقالات سيشهد حركة نشطة من جانب ناديه، إذ سيضم بعض اللاعبين الجدد لكن مع الحفاظ على الهيكل الأساسي للفريق.