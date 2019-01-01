أنشيلوتي: نابولي يحتاج إلى إنسيني

مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي يتحدث عن أهمية إنسيني

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي نابولي إن الفريق يحتاج إلى نجمه لورينزو إنسيني.

وكان إنسيني قد ارتبط بأخبار تفيد أنه يرغب الرحيل عن صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة..

وفي هذا الشأن، قال أنشيلوتي إن إنسيني يعد أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإيطالي بشكل عام ومن أهم لاعبي الفريق..

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣٠ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "لا نهتم لما يثار في الصف، سأجلس مع إنسيني ونتحدث سويًا وأرى ماذا يريد وما الذي سيريحه بخصوص مستقبله"

وتابع: "لا أعتقد أن إنسيني يود الرحيل، لقد أخبرني أنه سعيد هنا ويأمل في مواصلة مشواره مع الفريق لفترة أطول"

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يذكر أن نابولي كان قد فقد قائده مارك هامشيك خلال موسم الانتقالات الشتوية الأخيرة بعدما رحل إلى الصين..