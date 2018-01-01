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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

أنشيلوتي يعد جماهير نابولي بالفوز ببطولة

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تعرف على تصريحات كارلو أنشيلوتي على هزيمة ليفربول قبل مباراة كالياري في الدوري الإيطالي

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

وعد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي نابولي، جماهير فريقه بالفوز ببطولة على الأقل في الموسم الجاري.

نابولي ودّع دوري أبطال أوروبا بعد احتلال المركز الثالث في مجموعته والانتقال إلى الدوري الأوروبي.

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وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي لمباراة كالياري: "أمام ليفربول قدمنا مباراة جيدة للغاية ولعب الفريق بصورة مميزة دون أدنى شك".

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وتابع: "أنا شخصيًا فخور بالمستوى الذي أظهره الفريق في المباراة وطريقة اللعب المميزة، ولكن الجميع يتحدث عن النتيجة النهائية والتي لم تكن في صالحنا دون شك".

أنشيلوتي أشار إلى أنّ المنافسة في الدوري الإيطالي صعبة ولكن على نابولي أن يكون مستعدًا طوال الوقت حينما يخسر يوفنتوس عددًا من النقاط وألا يفقد النقاط قدر المستطاع.

واختتم: "أنا راضي عن أداء الفريق بصورة عامة ولكن الحكم سيكون ببطولة وهذا ما سأحاول تحقيقه في الموسم الجاري".

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ولم يحصد نابولي أي لقب مع ماوريسيو ساري كما أنّ آخر بطولة حصدها الفريق ترجع إلى موسم 2013-2014 بالفوز بالكأس والسوبر.

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