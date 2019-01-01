أنشيلوتي: نابولي عانى من سوء الحظ ولا يمكننا التحكم في هذا

بعد التعادل مع فريق سبال أنشيلوتي يلقي باللوم على سوء الحظ.

أعرب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي عن رضاه بشكل كامل عن أداء فريقه في لقاء اليوم أمام سبال في الجولة التاسعة من الدوري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أنشيلوتي وأكد خلالها أن الفريق يمكنه التحسن على أكثر من مستوى لكنه واجه سوء حظ في لقاء اليوم.

وقال أنشيلوتي: "لقد قدمنا مباراة جيدة ولم نخسر قوتنا أمام سبال والكرات المرتدة التي لعبوا عليها، بالرغم من أننا عانينا من قلة توازن في الشوط الثاني من المباراة".

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وأضاف: "بكل وضوح لا نكون في أفضل حالاتنا عندما نلعب بعد دوري أبطال أوروبا، لكن علينا أن نستمر في العمل والنتائج ستأتي في النهاية واليوم عانينا فقط من سوء الحظ".

وأكمل: "علينا ألا نخفض رؤوسنا لقد عملنا بشكل جيد وهناك أمورًا لا يمكننا أن نحسنها، على سبيل المثال لا يمكننا التحكم في حقيقة أننا لنا كرة على الأقل ترتطم بالقائم في كل لقاء".

جدير بالذكر أن نابولي يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد تعادل اليوم وبرصيد ١٧ نقطة بعد مرور تسع جولات.