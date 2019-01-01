أنشيلوتي متفاجئ من أداء لاعبيه أمام أرسنال
إسلام أحمد فيسبوك تويتر
أبدى المدير الفني الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، لنابولي، تفاجأه من أداء فريقه، والخسارة من أرسنال بهدفين نظيفين.
وتقدم أرسنال في الشوط الأول، بهدفين نظيفين، من توقيع آرون رامسي، ولوكاس توريرا.
وقال أنشيلوتي عقب نهاية اللقاء: "لقد تفاجأت لأنني أردت بداية قوية وشجاعة، على النقيض كنا مضطربين وخائفين وعاقبونا بسبب ضعف أداءنا".
وتابع: "الأمر أصبح صعب للعودة، لقد فعلنا أخطاء أقل وصنعنا فرصتين محققتين للتسجيل، كانا سيجعلا مباراة الإياب أقل تعقيداً".
ورغم الخسارة بهدفين نظيفين وصعوبة العودة في الإياب إلا أن أنشيلوتي يتمسك بالأمل: "أرسنال لا يبدو كفريق دائم، لدينا الفرص وسيطرنا على المباراة في الشوط الثاني، نريد اللعب بدون شد عصبي".
الــ 👑ملك هنا مجددًا— جول العربي - Goal (@GoalAR) April 11, 2019
بالتأكيد تفتقدونه يا @ASRomaArabic 😉 pic.twitter.com/VBpUOLb2Ty
وواصل: "أنه اختبار صعب، وأصبح أصعب لكن ليس مستحيلاً، قدمنا شوط ثاني جيد ولم نتلقى الكثير من مرتداتهم، نريد نسيان ما حدث في الشوط الأول".
وأتم: "كما قلت لدينا الفرص للذهاب، أرسنال لديه مشاكل دفاعية، ودائمًا ما يتقبلون الأهداف خارج ملعبهم، لذلك علينا التحلي بالإيمان والتفاؤل".
قد يندمون يا أرون لأنهم تركوك ترحل 💁♂️— جول العربي - Goal (@GoalAR) April 11, 2019
📊 منذ الموسم الماضي
رامسي ساهم بشكل مباشر في 8⃣ أهداف بالدوري الأوروبي 🎯
⚽️ سجّل 6⃣
🅰️ صنع 2⃣#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/W5G0Vmu560
ولم يحقق أرسنال الفوز سوى في 9 مباريات من أصل 21 مباراة خارج الأرض، في جميع المسابقات.