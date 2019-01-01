أنشيلوتي: لن يجبرنا أي نادي على بيع كوليبالي

المدرب الإيطالي يرفض التخلي عن المدافع السنغالي الصيف القادم

أصر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي، على تمسكه ببقاء المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي بصفوف الفريق.

مانشستر يونايتد يدخل موسم الانتقالات الصيفي القادم، وهو يبحث عن لاعب جديد في قلب الدفاع.

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كوليبالي يعتبر الهدف الأول للشياطين الحمر، ولكن المهمة تبدو صعبة جداً للحصول على خدماته.

أنشيلوتي قال عن إمكانية بيعه:"لن يجبرنا أي نادي على بيع كوليبالي في المستقبل".

وأضاف:"سيبقى معنا هنا لفترة طويلة لأنه جزء أساسي من الفريق ويصعب التخلي عنه".

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ويستعد نابولي لمقاومة العديد من العروض لضم صاحب الـ27 عاماً الصيف القادم، وسط أنباء حول اهتمام ريال مدريد وبرشلونة أيضاً بضمه.

وتأتي تصريحات أنشيلوتي رداً على التقارير التي انتشرت مؤخراً، والتي أفادت ترحيب نابولي ببيع كوليبالي مقابل 100 مليون جنيه استرليني.