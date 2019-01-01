أنشيلوتي لم يتحدث للاعبيه منذ لقاء ساسولو
إسلام أحمد فيسبوك تويتر
أكد المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أنه لابد من تقديم أداء قوي من جانب نابولي أثناء لقاء ريد بول ساليزبورج النمساوي في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.
وحقق نابولي الفوز بثلاثية ذهاباً، وأصبح الدوري الأوروبي هو اللقب الوحيد الذي يتبقى للفريق بعد اتساع الفارق مع يوفنتوس إلى 18 نقطة.
أنشيلوتي تحدث في المؤتمر الصحفي قبل لقاء الغد: "نتيجة 3-0 جيدة، لكن مباراة الغد لابد أن نركز على تقديم الأفضل ونحاول الفوز مجددًا، لا شيء سيغير مستوى اللاعبين، نحن لتقديم أفضل ما لدينا، دون الدخول في حسابات".
وتابع: "الدقائق العشرة الأخيرة من لقاء الذهاب، سنحت لهم فرص عدة، وهذا لم يكن جيدًا، لم اتحدث للاعبين عقب مباراة ساسولو لأنهم كانوا محبطين ونركز على لقاء الغد، الأمور أصبحت أصعب، سواء فنياً أو ذهنياً، اعتقد هذا بسبب سوء الأداء".
ليو سجّل للتو ركلة الجزاء رقم 12 له في دوري الأبطال ☄️— جول العربي - Goal (@GoalAR) March 13, 2019
1⃣ الصدارة لـ رونالدو بـ 16 ركلة
2⃣ ميسي خلفه بـ 12
3⃣ (فانيستلروي-أجويرو-فيجو) خلفهما بـ 9#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/LU6Ez5PY6x
وعن تجديد جونتيويلي مع نابولي ليظل في منصب المدير الرياضي: "أنا سعيد ببقاءه، تلك علامة أن النادي ينظر للأمام من أجل مشروعه".
وواصل عن منافسه النمساوي: "يضغطون بشكل جيد وعالي، وبقوة، وإذا عبرت أول جزء من المباراة ستكون لديك الفرص، لقد فعلنا هذا جيدًا في لقاء الذهاب، لن نغير الأسلوب، لكنهم سيغيروا وسيكونوا أقل توازن في الهجوم".
رئيس نابولي : إنسيني لا يُقدر بثمن
ويسعى نابولي للفوز من أجل التأهل لربع النهائي، بعدما ودع كأس إيطاليا وكذلك قلت فرص فوزه بلقب الدوري الإيطالي.