أنشيلوتي: لقد كان يومًا مميزًا واستقبالًا رائعًا

ماذا قال كارلو أنشيلوتي عقب فوزه بالمباراة الأولى مع إيفرتون؟

قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني الجديد لنادي إيفرتون إن اليوم الأول له بعد العودة للبريميرليج كان رائعًا والاستقبال الجماهيري كان مميزًا.

وتمكن إيفرتون من تحقيق فوز عصيب على ضيفه بيرنلي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب جوديسون بارك في إطار الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد استقبال مميز من قبل جماهير التوفير للمدير الفني الإيطالي المخضرم، أعرب كارلو أنشيلوتي عن سعادته بالمشهد الجماهيري وبتحقيق النقاط الثلاثة.

وأضاف: "سعيد بالأداء والمردود الذي قدمه اللاعبون، كانت هناك رغبة في الفوز وأداء مميزًا في المباراة الأولى لي، كما أن أجواء البريميرليج المميزة لم تتغير منذ أن تركتها وحتى عدت لها مرة أخرى"

وتابع: "لعبنا بـ 4/4/2 التي أعطتنا توازنًا هجوميًا ودفاعيًا، لقد سارت الأمور بشكل جيد لأن لاعبي وسط الملعب تحديدًا أظهروا صلابة كبيرة"

وأردف: "الخروج من المباراة الأولى بشباك نظيفة كان أمرًا مميزًا للغاية، لقد خضت مع اللاعبين حصة تدريبية واحدة وبالطبع نحتاج إلى المزيد من الوقت"

أنشيلوتي ينجح في أول اختبار له مع إيفرتون ويفوز على بيرنلي

يذكر أن كارلو أنشيلوتي كان قد تعرض للإقالة من نابولي قبل أقل من شهر على خلفية سوء النتائج والأزمة التي حدثت بينه وبين مالك النادي دي لاورينتس.