أنشيلوتي: كوليبالي يساوي 150 مليون يورو ورونالدو سيستمر حتى الأربعين

الدولي السنغالي مطلوب بقوة في البريميرليج

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي بمدافعه كاليدو كوليبالي ووصفه بالأفضل في العالم، وأكد عدم وجود نية من جانب فريقه للتفريط في السنغالي.

وارتبط اسم كوليبالي بعديد الأندية الإنجليزية، وخصوصاً مانشستر يونايتد الذي قيل إنه على استعداد لدفع مبلغ يقارب 100 مليون يورو لشرائه.

وقال أنشيلوتي مع "توتوسبورت": "هو أفضل قلب دفاع في العالم ويملك هامشاً كبيراً للتحسن، برأيي قيمته 150 مليون يورو ولكنه ليس للبيع".

وأكمل: "عقد كوليبالي حتى 2023، والشرط الجزائي حتى 2021 بمائة وخمسين مليوناً، نابولي ليس مضطراً لبيعه ولا الرئيس يريد فعل ذلك".

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وتحول أنشيلوتي بالحديث إلى مويس كين، نجم يوفنتوس الصاعد: "فاجئني تطوره الكبير، بداية العام رائعة له، لاعب رائع داخل وخارج الملعب ومحظوظ بالتدرب مع رونالدو".

وأتبع: "رونالدو برأيي سيستمر حتى 40 عاماً في الملاعب ببب بنيته الجسدية وذكائه في الملعب ورغبته في التحسن كل يوم".

وحول العنصرية في إيطاليا: "الأمر ضايقني، هذا غير مقبول ضد أي لاعب، كفى عنصرية، هذه ليست كرة القدم التي نحبها".

وأبدى أنشيلوتي رضاه عن المركز الثاني بالدوري: "الأمر إنجاز بسبب ما فعله يوفنتوس الذي قدم بطولة استثنائية، يمكنه بلوغ 100 نقطة، لم أجد مكاناً أعود فيه لإيطاليا أفضل من نابولي، أحتاج للوقت".

ويخوض نابولي مباراة مصيرية مساء الخميس في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي أمام أرسنال، وسبق أن خسر ذهاباً بهدفين نظيفين.