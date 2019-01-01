أنشيلوتي: فيرجسون قدم الكثير لإيفرتون ونسعى للتحسن

كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق إيفرتون يؤكد أن فريقه يريد التحسن خلال الفترة المقبلة بعد الفوز على نيوكاسل.

أكد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق إيفرتون على سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على نظيره نيوكاسل مساء اليوم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أنشيلوتي وأكد خلالها أن الفريق تحسن ويسعى للتطور بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة من الموسم.

وقال أنشيلوتي: "أنا سعيد لقد لعب الفريق بشكل جيد للغاية، أنا ممتن لذلك لقد كانت مباراة صعبة وبدأنا بشكل مميز وهذا من أسباب الفوز".

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وأضاف: "نيوكاسل ضغطوا بشكل جيد لكننا نجحنا في تحقيق الفوز وقدمنا مباراة مذهلة، والفريق أظهر أنه يتطور ويتحسن وهذا هو الأهم".

وأكمل: "الجميع هنا يحاول أن يتأقلم على الأمور الجديد، ولديهم رغبة في التحسن وتغيير كل شيء، لكن العمل الذي قام به فيرجسون هنا كان جيدًا والجميع كان في حالة رائعة عندما وصلت".

وأنهى تصريحاته: "نريد أن نلعب كرة قدم جيدة وأن نفوز بالمباريات لكن علينا أن نضع كل تركيزنا على المباراة المقبلة، وأن نحظى بالثقة اللازمة ونقدم كل ما لدينا".

جدير بالذكر أن لقاء اليوم كان قد انتهى بفوز إيفرتون بهدفين مقابل هدف وحيد ليرتفع رصيد التوفيز للنقطة رقم ٢٥ في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.