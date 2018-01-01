أنشيلوتي: فان دايك يستحق الطرد

مدرب نابولي ينتقد حكم المباراة بعدم طرد فان دايك. تعرف على تصريحات أنشيلوتي

انتقد كارلو انشيلوتي، المدير الفني لنادي نابولي، حكم المباراة بسبب عدم منح فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، بطاقة حمراء في المباراة التي جمعت بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وتدخل فان دايك على مهاجم نابولي دريس ميرتينيس بقوة في الشوط الأول ومنحه الحكم بطاقة صفراء.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية: "في الشوط الأول تدخل فان دايك بصورة قوية على ميرتنيس وعندما شاهدت الفيديو للقطة أرى أنّه يستحق الطرد". اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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وتابع: "كان لابد من استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد VAR مبكرًا عن ذلك في دوري أبطال أوروبا، فربما لو تواجدت في اللقاء لكان فان دايك خرج مطرودًا".

أنشيلوتي أكد أنّ الفريق توقع لعب ليفربول مباراة قوية أمامهم وخاصة أنّ المباراة على ملعب أنفيلد.

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إليكم كل ما جاء في المباراة 👇 pic.twitter.com/Y61NIO6mNC — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 12, 2018

وواصل: "لعبنا بصورة جيدة وكنا نعرف الطريقة التي سيتعامل بها ليفربول مع المباراة والأمور كانت تسير بصورة جيدة على مستوى الأداء".

واختتم: "صنعنا نحو 10 فرص حقيقية للتسجيل ولكننا افتقدنا للحظ المطلوب لتسجيل هدف واحد على أقل تقدير".

ليفربول تأهل على حساب نابولي بعد الفوز بهدف نظيف سجله محمد صلاح.