أنشيلوتي عن ريمونتادا مانشستر يونايتد: سأجد أقرب جسر وسأقفز منه

الإيطالي يقترب من قيادة نابولي لربع النهائي بالدوري الأوروبي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

لم يُبدي المدير الفني الإيطالي، كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي، سعادته بالانتصار على ريد بول ساليزبورج النسماوي في الدوري الأوروبي.

ووضع البارتينوبي قدمًا في ربع النهائي بالفوز على الفريق النمساوي بثلاثية نظيفة من توقيع ميليك ورويز وهدف عكسي.

وسيغيب كوليبالي وماكسيموفيتش عن لقاء الإياب بسبب الحصول على بطاقات صفراء، ليفتحا الباب أمام تشيرشيس ولبيتارو للمشاركة في الإياب.

وعلق أنشيلوتي على الأداء: "أنها أخطاء كان من السهل تجنبها، لست قلقًا من الغيابات، لدينا لاعبين أكفاء، لكنني أفكر في التوازن قبل الوصول للمراحل النهائية".

وتابع عن الفوز: "فوز جيد لكن تبقى 90 دقيقة علينا لعبها، قمنا بشيء جيد، وأشياء أخرى بالعكس، علينا العمل على ذلك".

وعن الخصم: "لقد منحناهم فرص خطيرة في المرتدات، والتي لم نتجنبها رغم التقدم بثلاثية، أكدوا أنهم يمتلكون سرعات وقدرات فنية كبيرة، وذلك إنذار لنا، علينا تسجيل هدف وحيد في الإياب من أجل الابتعاد عن الأخطار".

وبسؤاله عن ردة فعله إذا كان مدرباً لباريس سان جيرمان أثناء الخسارة من مانشستر يونايتد بدوري الأبطال: "أمر رائع، إذا كنت على دكة باريس، لا أعرف ماذا سأفعل، لكنني سأجد أقرب جسر وسأقفز منه".

"لو كنت مدربًا لباريس في ليلة أمس، لكنت سأذهب إلى أقرب جسر وأقفز من عليه" 🌉👀



أنشيلوتي عن ريمونتادا مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان 🗣️ pic.twitter.com/ezgbXEntnX — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 7, 2019

ويحتاج نابولي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة أو حتى الخسارة بأقل من 3 أهداف من أجل ضمان التأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي.