أنشيلوتي: سطوة يوفنتوس ستنتهي وأرشحهم مع برشلونة لدوري الأبطال

أنشيلوتي يتحدث عن ترشيحاته للبطولات الأوروبية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تنبأ كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي، أن هيمنة يوفنتوس على البطولة المحلية الإيطالية ستأتي لنهاية وتمنى أن يستغل فريقه الأمر عند حدوثه.

واقترب نابولي الموسم الماضي من كسر سيطرة يوفنتوس على الدوري، ولكن البيانكونيري حسم بطولة الدوري مرة جديدة.

وقال أنشيلوتي مع "ريبوبليكا": "لا يملك أي فريق استمرارية يوفي، ثمانية ألقاب دوري متتالية في الدوري، وضع شبيه بما يحدث في ألمانيا وفرنسا".

وأضاف: "ولكن سطوة يوفنتوس ستنتهي، والميلانيزي سيريدون الاستفادة، وكذلك يجب نابولي، نحن الأكثر قرباً ليوفي ونسير في الطريق الصحيح، لن نكون مثلهم أبداً ولكن يمكننا الفوز عليهم".

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هل يمكنك التعرف على هذا اللاعب؟ 😀 pic.twitter.com/LWeh4mUP52 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 28, 2019

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وواصل: "لن نبيع أي من كبار الفريق وسنستثمر في الفريق للفوز، أنا متزوج لمشروع نابولي الحالي ونعمل لتطويره والنهوض به".

وتحول أنشيلوتي بحديثه إلى المسابقات الأوروبية: "الفرق الإيطالية ممثلة جيداً، يوفنتوس وبرشلونة الأقرب لدوري الأبطال، هناك أيضاً ليفربول ومانشستر سيتي".

وختم: "الدوري الأوروبي برأيي سيفوز به واحداً من الثلاثي أرسنال، تشيلسي، أو نابولي".

ويلعب نابولي في ربع نهائي الدوري الأوروبي أمام أرسنال الأسبوع بعد المقبل، بينما في الدوري يقابل روما الجولة القادمة.