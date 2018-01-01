أنشيلوتي بعد خروج نابولي: ليس لدينا أي ندم

الفريق الإيطالي ودع المسابقة بفارق الأهداف..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي أن فريقه لا يجب أن يكون نادماً بعد وداع دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام ليفربول.

وقال أنشيلوتي لسكاي سبورت إيطاليا عقب المباراة:"يجب أن نتقبل الأمر. حتى ولو كان محبطاً للغاية، لأننا قمنا بكل ما يمكننا القيام به على مر المباريات الستة". اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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وأضاف:"لقد قمنا بأكثر مما توقعه أي أحد وكنا قريبين من التأهل، لذلك لا يوجد ندم".

وأوضح:"سنأخذ هذا المستوى إلى الدوري الأوروبي ونستخدمه كتحفيز للتقدم أكثر في تلك البطولة أيضاً".

وتابع:"افتقدنا لبعض الدقة في بناء اللعب الهجومي، حيث ضغط علينا ليفربول بقوة وفي الشوط الثاني كان الأمر أقل تنظيماً من الجانبين".

وخسر نابولي بهدف نظيف سجله محمد صلاح، حيث كان بحاجة للتعادل أو حتى الخسارة 2-1 أو 3-2.