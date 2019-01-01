أنشيلوتي: انضمام نيمار لبرشلونة يصعب مهمة فالفيردي

تعرف على رأي أنشيلوتي في صفقة انضمام نيمار لبرشلونة

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أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي نابولي، صعوبة مهمة إيرنستو فالفيردي الموسم المقبل مع برشلونة حال أتم التعاقد مع نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان.

برشلونة يكرر مواجهته الودية مع نابولي مساء اليوم، السبت، تحضيرًا للموسم الجديد بعد الفوز عليه في المباراة الأولى بهدفين لهدف.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "التكرار أمر جيد يجعلنا نحسن ما قدمناه في المباراة الأولى على صعيد التصرفات والشخصية وسوف نحاول أن نأخذ المبادرة".

وتابع: "نحن على أتم استعداد لبداية الموسم الجديد ولا أعرف إن كان برشلونة سيلعب المباراة بكامل قوته من عدمه لأن القرار بيد المدرب. الأكيد أننا سنحاول تقديم الأفضل".

صاحب الـ 60 عامًا رفض الحديث عن خاميس رودريجيز وموقف اللاعب من الانضمام إلى نابولي.

وأردف: "مواجهة برشلونة في المباراة الأولى كانت صعبة ولا أعتقد أنّ الأمر سيكون مختلفًا. سعيد بما قدمناه سابقًا وسوف نحاول تكرار الأمر. رغم صعوبة الأمر لأنهم يعرفوننا جيدًا لكننا سنحاول".

واختتم: "لو أنّ نيمار انضم إلى برشلونة لن يكون من السهل تحديد الأسماء التي تلعب. أعتقد أنّ فالفيردي سيعاني من التعامل مع المجموعة المتاحة أكثر من أي وقت سابق. الهدف يجب أن يكون فوز المجموعة وليس لاعب واحد ولذلك يجب على الجميع أن يعرف كيف يلعب سويًا. لن تكن مهمة سهلة بالتأكيد".

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية تؤكد تشبث برشلونة باستعادة نيمار قبل غلق سوق الانتقالات.