أنشيلوتي: المباراة انتهت في 30 دقيقة
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أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي حزنه عقب الإقصاء من ربع نهائي الدوري الأوروبي على يد آرسنال.
وقال أنشيلوتي عقب المباراة:"المباراة استمرت لـ30 دقيقة فقط، لقد كانت صعبة وكان لدينا فرصتين جيدتين في البداية".
وأضاف:"في هذا النوع من المباريات، تحتاج سير تلك الأمور في صالحك، بعد تسجيل آرسنال بات الوضع مستحيلاً".
وأوضح:"افتقرنا للحسم في الهجوم، كنا أبطأ وأكثر سهولة للتوقع وهذا يخلق مشاكل في الإنهاء أيضاً".
وتابع:"خسرنا التنظيم والتركيز في الإنهاء ولم نلعب قرب المستوى الذي كان لدينا أمام ليفربول أو باريس سان جيرمان".
وخسر الفريق الإياب بهدف نظيف، ليودع المسابقة بمجموع المباراتين 3-0.