أنشيلوتي: المباراة انتهت في 30 دقيقة

مدرب نابولي يلوم افتقار فريقه للحسم..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي حزنه عقب الإقصاء من ربع نهائي الدوري الأوروبي على يد آرسنال.

وقال أنشيلوتي عقب المباراة:"المباراة استمرت لـ30 دقيقة فقط، لقد كانت صعبة وكان لدينا فرصتين جيدتين في البداية".

وأضاف:"في هذا النوع من المباريات، تحتاج سير تلك الأمور في صالحك، بعد تسجيل آرسنال بات الوضع مستحيلاً".

وأوضح:"افتقرنا للحسم في الهجوم، كنا أبطأ وأكثر سهولة للتوقع وهذا يخلق مشاكل في الإنهاء أيضاً".

وتابع:"خسرنا التنظيم والتركيز في الإنهاء ولم نلعب قرب المستوى الذي كان لدينا أمام ليفربول أو باريس سان جيرمان".

وخسر الفريق الإياب بهدف نظيف، ليودع المسابقة بمجموع المباراتين 3-0.