أنشيلوتي: القرعة بالنسبة لنابولي أفضل من العام الماضي ولكنها صعبة

نابولي وقع في المجموعة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر بلال محمد

يرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي نابولي، أن قرعة فريقه في دوري أبطال أوروبا، أفضل من الموسم الماضي، ولكنها صعبة.

ووقع نابولي في المجموعة الخامسة لدور المجموعات، رفقة كلاً من ليفربول الإنجليزي، وسالزبورج النمساوي وجينك البلجيكي.

وقال أنشيلوتي في تصريحات عقبت القرعة: "إنها أفضل من العام الماضي، ولكنها لا تزال مجموعة صعبة، نحن واثقون من التأهل".

وتواجد نابولي الموسم الماضي، في مجموعة ضمت كلاً من ليفربول، والنجم الأحمر الصربي، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبفارق الأهداف عن ليفربول، ودع الفريق الإيطالي البطولة بتسع نقاط بالتساوي مع ليفربول، ليذهب نابولي إلى الدوري الأوروبي.