أنشيلوتي: الفارق بين نابولي ويوفنتوس ليس كبيراً

الجدول يقول غير ذلك يا كارليتو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي أن الفوارق بين فريقه والمتصدر الحالي لترتيب الدوري يوفنتوس ليس كبيرة وأن التنافسية بين الفريقين ممكنة.

ويتقابل الثنائي في قمة الجولة السادسة والعشرين المقبلة من الدوري الإيطالي مساء الأحد المقبل على ملعب سان باولو بنابولي.

وقال أنشيلوتي مع "ستامبا": "التصنيف لا يكذب، يوفنتوس يستحق التواجد بمكانته، هم فوق المعتاد، نحن في مرحلة جيدة ونتطور ونستحق الأفضل".

وأضاف: "فرطنا في بعض المباريات القليلة ولكن قمنا ببطولة دوري طيبة، ولكن الحكم هو مستوى يوفنتوس غير الطبيعي".

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وواصل مدرب يوفي السابق: "التنافس معهم ليس مستحيلاً وإلا لم أكن لآتي هنا، التشكيلة ربما أقل من بايرن، تشيلسي، أو ريال، ولكن تذكرني بميلان الخاص بي، دي لاورنتيس مثل برلسكوني لأنه يعامل الفريق كالعائلة".

وختم: "هذه المدينة تنقل التوتر ولكن الحب، الأجواء خاصة للغاية، ولكن الذي أثق فيه أن آجلاً أم عاجلاً سأفوز مع نابولي".

ويتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري بفارق 13 عن نابولي بعد مرور 25 جولة.