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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

أنشيلوتي بعد السقوط أمام إيمبولي: نستحق الخسارة

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Getty Images
نابولي يقرب الحسم المبكر أكثر وأكثر للدوري الإيطالي
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

سقط نابولي بشكل غير متوقع، أمام إيمبولي في فخ الخسارة بنتيجة 2-1 في افتتاح مباريات اليوم من الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي.

وسعى نابولي للفوز من أجل إعادة الفارق مع يوفنتوس إلى 15 نقطة مرة أخرى، بعدما فاز الأخير بهدفين نظيفين على كالياري.

وأبدى أنشيلوتي استياءه من خسارة البارتينوبي بهدفين مقابل هدف، معلقًا على الأداء: "لم نمتلك السرعة منذ الدقيقة الأولى وحتى النهاية، نحن نستحق الخسارة".

وواصل: "علينا التحضير بشكل جيد لمواجهة جنوى، للاستعداد للقاء أرسنال في الدوري الأوروبي".

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وخسر نابولي للمرة الخامسة الموسم الجاري، والثانية في آخر 5 مباريات، بعد الخسارة من يوفنتوس بهدفين مقابل هدف.

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