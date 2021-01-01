أنشيلوتي: استراتيجيتي في إيقاف ميسي مع ريال مدريد سبيل النجاح أمام السيتي!

فكرة تبدو جيدة..

كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لإيفرتون، عن الطريقة التي كان يواجه بها ليونيل ميسي عندما كان مدربًا لريال مدريد، والتي يكررها الآن عند مواجهة مانشستر سيتي.

إيفرتون سيلعب مع مانشستر سيتي في ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم السبت، وكتيبة بيب جوارديولا تظهر في أفضل حُلة لها، إلا أن ذلك لا يقلق المدرب الإيطالي الخبير كثيرًا.

أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للمباراة اعترف أنه أثناء تولي قيادة ريال مدريد لم يكن يحدث اللاعبين عن ميسي، وأن هذا هو السبيل الوحيد لإيقاف البرغوث وقد أثثبت نجاحه.

المدرب الإيطالي في تصريحاته قال "عندما كنت في ريال مدريد ولعبنا مرات عديدة أمام ميسي وهو أحد أفضل المنافسين لنا، لم أخبر اللاعبين أبدًا عنه".

كما أضاف "إذا أخبرتهم، سيكونوا خائفين منه، لذا على أي حال لا أحاول التحدث كثيرًا عن مانشستر سيتي، يعرف الجميع ما لديهم من جودة فردية وجماعية".

وتابع "أنا راضٍ لأن هذا الأسبوع سار بصورة جيدة، لا أعرف إذا ما سنكون قادرين على إظهار نفس جودتنا في التدريبات في المباراة، لكنني آمل في فعل ذلك".

وأتم أنشيلوتي حديثه بقوله "لقد أظهرنا في بعض الأوقات من هذا الموسم الجودة الفنية، كما أظهرنا الشجاعة وفزنا بمباريات صعبة، في مثل هذه المباريات ركّز على نفسك ولا داعي للقلق بشأن الخصم".

الجدير بالذكر أن إيفرتون يعيش موسمًا مميزًا مع أنشيلوتي، حيث يحتل حاليًا المرتبة السابعة على صعيد الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة وبفارق خمس نقاط عن المركز الرابع.