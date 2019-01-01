أنشيلوتي: إنسيني سيكون جاهزًا لمواجهة أرسنال

كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي يؤكد أن لورينزو إنسيني سيكون جاهزًا لمواجهة الفريق أمام نظيره أرسنال في الدوري الأوروبي بعد أيام.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي عن جاهزية لاعبه لورينزو إنسيني التامة لمواجهة فريق أرسنال في لقاء ذهاب دور الـ8 من الدوري الأوروبي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أنشيلوتي وأكد خلالها أن الفريق عليه التفكير فقط في مواجهة روما ومن بعدها إيمبولي ومن ثم يمكنه التفكير في لقاء أرسنال.

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وقال أنشيلوتي: "إنسيني خضع لأشعة بالموجات فوق الصوتي وأظهرت أنه بخير، مشكلته لم تصبح مثلما كانت في البداية عندما أصيب مع الفريق".

وأضاف: "خلال يومين أو ثلاثة سيكون بخير تمامًا، وسنرى إذا ما كان سيكون متاحًا أمام إمبولي أم لا، لكنه لا يعاني من خطر الغياب عن مباراة أرسنال".

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وأكمل: "كل ما نفكر فيه في الوقت الحالي هي مباراة الغد، سيكون التفكير في الأرسنال من الآن مجرد جنون، هم فريق جيد والفوز عليهم في روما سيكون هامًا بالنسبة لنا".

جدير بالذكر أن نابولي صاحب المركز الثاني سيحل ضيفًا على نظيره روما غدًا الأحد في الدوري الإيطالي قبل أن ينتقل لمواجهة إمبولي يوم الأربعاء المقبل.