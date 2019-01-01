أنشيلوتي: أريد إبراهيموفيتش في نابولي

هل نرى إبرا مع فريق إيطالي رابع؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تمنى كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي، جلب النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب جالاكسي، إلى صفوف الفريق الإيطالي.

وينتهي عقد السويدي مع فريقه الأمريكي بحلول نهاية العام الجاري، وتحدث إبرا مؤخراً عن قدرته على اللعب في البريميرليج مجدداً.

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وقال أنشيلوتي مع "سكاي": "بالتأكيد أتمنى جلب إبراهيموفتيش، ولكن إذا أراد القدوم عليه أن يقبل بخصم في راتبه، ويفضل مجاناً".

وأضاف: "أملك رئيساً يحترم عملي ولا يتدخل فيه، فقط يبدي رأيه ويحب الاستماع لي، نملط بيئة صحية للغاية هنا".

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وكشف أنشيلوتي عن اقترابه من تدريب إيطاليا: "تحدثت مع الاتحاد الإيطالي، ولكن أحب العمل بشكل يومي مع اللاعبين".

يذكر أن أنشيلوتي وإبراهيموفيتش سبق وعملا معاً وقتما تواجد الثنائي في صفوف باريس سان جيرمان.

ولعب إبراهيموفيتش في إيطاليا من قبل في صفوف إنتر، ميلان، وقبلها يوفنتوس.