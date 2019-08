أنشيلوتي: أصبحنا أقوى بعد هذا السوق

أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي سعادته بالتدعيمات الأخيرة لصفوف الفريق، الأمر الذي يجعله يرى الفريق مرشحاً بشكل أكبر للمنافسة هذا الموسم.

وقال أنشيلوتي:"لقد أصبحنا أكثر تنافسية، بوصول (هيرفينج) لوزانو وبقية التدعيمات، مستوى جودة الفريق قد ارتفع".

وأضاف:"صرنا أقوى بوجه عام من الموسم الماضي. النادي أجرى سوق انتقالات جيد وأنفق مبالغ كبيرة، وهو أمر يسعدني".

وكان نابولي قد أنفق 40 مليون يورو للتعاقد مع المكسيكي لوزانو -24 عاماً- قادماً من أيندهوفن الهولندي.

Good luck to @HirvingLozano70, who has completed his move to @en_sscnapoli ✍️



Who remembers the 🇲🇽@miseleccionmxEN star's brilliant counter-attacking goal against the holders at last year's #WorldCup? 😍pic.twitter.com/oYMWN6uuCM