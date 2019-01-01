أنشيلوتي: أداء نابولي فاجأني!

مدرب نابولي سعيد بأداء فريقه رغم الهزيمة أمام يوفنتوس

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي عن رضاه على أداء لاعبيه أمام يوفنتوس رغم الخسارة بهدفين مقابل هدف في ملعب سان باولو في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

واتسع الفارق بين نابولي صاحب الوصافة ويوفنتوس المتصدر إلى ست عشرة نقطة، مما بخر آمال فريق الجنوب الإيطالي في الظفر بالسكوديتو.

بيانيتش يؤكد تميزه في تسديد الركلات الثابتة

وقال أنشيلوتي في تصريحاته عقب المباراة: "قدمنا أكثر من مباراة مخيبة هذا الموسم، يوفنتوس كان رائعًا ولم نقترب منه، ولكن اليوم قدمنا مستوى استثنائيًا، لقد تفاجأت من رد فعل الفريق بعد أن لعبنا بعشرة لاعبين ضد عشرة، لعبنا بشكل رائع وأظهرنا إمكانياتنا وكان بإمكاننا الفوز".

كما أضاف المدرب الإيطالي: "قدمنا موسمًا جيدًا، مع تغيير بعض خطط اللعب وجلب لاعبين شباب والثقة بقدراتنا سنصبح أفضل".

يذكر أن أنشيلوتي الذي سبق له تدريب يوفنتوس وميلان وريال مدريد يخوض موسمه الأول مع نابولي خلفًا لمواطنه ماوريسيو ساري المدير الفني الحالي لتشيلسي.