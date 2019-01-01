أنشيلوتي: أتالانتا لم يستحق التعادل معنا وأشعر بالإحباط

أبرز ما قاله كارلو أنشيلوتي عقب تعادل نابولي وأتالانتا

قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي نابولي إن فريقه استحق الفوز في مباراته أمام أتالانتا ولم يستحق الخروج من المباراة متعادلًا كما حدث.

وانتهت المباراة بين نابولي وأتالانتا بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

وعقب المباراة، أبدى أنشيلوتي امتعاضه من النتيجة التي انتهت عليها المباراة، حيث أكد أن أتالانتا لم يستحق النقطة التي خرج بها من سان باولو.

وأضاف: "فريقي كان أفضل واستحق الفوز، أشعر بإحباط كبير بعدما خرجنا بهذه النتيجة رغم الأداء الكبير الذي قدمناه، الأمر لا يتعلق بالأداء"

وتابع: "أنا راضٍ عن أداء الفريق وجميع اللاعبين، لقد كنا مثاليين وفعلنا كل شيء بشكل جيد ولكن لم يحالفنا الحظ، علينا غلق هذه الصفحة والمضي قدمًا والتركيز على ما هو قادم"

وأردف: "أشعر أنني تعرضت للهجوم، لقد طردني الحكم ولا أريد أن أعلق على هذا الحدث، وليس لدي أي شيء آخر حول ما حدث اليوم"

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يذكر أن نابولي وأتالانتا هما أبرز المنتافسين على المركز الثالث في الوقت الحالي، في ظل ابتعاد يوفنتوس وإنتر في صراع الصدارة والوصافة.