إسبانيا أم البرتغال .. لأي منتخب سيلعب نجم برشلونة أنسو فاتي؟

سطع نجم أنسو فاتي مع برشلونة هذا الموسم حتى بات هدفًا للمنتخبات الأوروبية التي يحق لها استدعاءه، هناك إسبانيا والبرتغال، فأين سيلعب المولود في غينيا ب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أثار أنسو فاتي عاصفة في إسبانيا هذا الموسم بتألقه وحجزه مقعدًا أساسيًا في تشكيل برشلونة بجانب الأسماء الكتالونية الكبيرة.

المراهق الذي سيُتم عامه الـ17 في أكتوبر القادم بدأ المباريات بجانب لويس سواريز وأنتوني جريزمان ولم يُظهر أي إشارات على الخوف أو الرهبة بإحراز هدفين في مبارياته الثلاثة الأولى في الليجا.

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جماهير البارسا تشعر بالتأكيد بحماس كبير تجاه إمكانية بروز معجزة أخرى في سن المراهقة، واستبداله بليونيل ميسي في مباراة البارسا الأولى في دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند مثل صورة رمزية لتلك الأحلام.

عمومًا، الكوليز ليسوا فقط من يُتابع عن قرب تطور وصعود المهاجم الشاب.

فاتي لم يلعب حتى الآن لأي منتخب على المستوى الدولي، لكنه وبشكل غير مفاجئ أثار اهتمام أكثر من منتخب، جول يُلقي نظرة عن الخيارات المتاحة له.

ما هي المنتخبات الوطنية المتاحة أمام أنسو فاتي؟

فاتي متاحًا لعدد من المنتخبات الوطنية، إذ وُلد في غينيا بيساو في جنوب غرب قارة أفريقيا، وبالتالي هو أولًا متاح للعب بقمصان هذه البلاد.

وترعرع اللاعب في إسبانيا منذ كان في السادسة من عمره، وقد تطور عبر قطاعات الشباب في إشبيلية وبرشلونة، وقد مُنح الجنسية الإسبانية بموجب مرسوم ملكي بفضل إقامته في إسبانيا لـ10 سنوات، وبالتالي هو متاح لتمثيل لاروخا.

وبالتأكيد عمل الاتحاد الإسباني بقوة مع الحكومة لضمان سير إجراءات حصوله على الجنسية بسلاسة، وسيكون متاحًا الآن للعب مع منتخب إسبانيا تحت 17 عامًا في كأس العالم لنفس الفئة العُمرية.

روبرت مورينو المدير الفني لمنتخب إسبانيا كان قد قال "الناس في اتحاد كرة القدم يعملون على هذا لضم أنسو فاتي لمنتخب إسبانيا، وسيكون الخيار للاعب. الاتحاد يعمل على امتلاك المنتخب لأفضل اللاعبين".

وبجانب غينيا بيساو وإسبانيا، قيل أن أنسو فاتي متاح للعب كذلك مع منتخب البرتغال.

غينيا بيساو، الدولة التي وُلد بها أنسو فاتي، هي إقليم تابع لدولة البرتغال سابقًا، وهناك ترتيبات خاصة تجري حاليًا لمنحه الجنسية البرتغالية.

وهناك مثل سابق لتلك الحالة وهو نجم بورتو دانيلو بيريرا، إذ ولد في غينيا بيساو واختار اللعب للبرتغال، وإن كان قد عاش في البلاد منذ سن الخامسة.

وليس معروفًا بعد إن كان فاتي سيستفيد بترتيبات مماثلة أم لا.

لأي منتخب وطني سيلعب أنسو فاتي؟

رغم أنه ولد في غينيا بيساو، لكن يبدو أن فاتي اختار اللعب لإسبانيا على المستوى الدولي.

المهاجم الشاب قضى فترة أطول من حياته في إسبانيا مما فعل في غينيا بيساو، ولذا ليس مستغربًا أن يشعر بالولاء أكثر لإسبانيا.

وبالطبع سيتذوق اللاعب طعم اللعب على المستوى الدولي حين يُستدعى لمنتخب إسبانيا المشارك في كأس العالم تحت 17 عامًا.

وعمومًا، حتى لو لعب فاتي لإسبانيا على مستوى المنتخبات الشابة، سيحتفظ بخيار اللعب لغينيا بيساو أو البرتغال في حال حصل على الجنسية البرتغالية.

هذا لأن اللاعب لا يرتبط بمنتخب ما على مستوى الكبار إلا إن خاض معه مباراة رسمية، مثل اللعب معه في تصفيات يورو أو تصفيات كأس العالم، أما المباريات على مستوى تحت 17 أو 19 أو 21 عامًا أو المباريات الودية فهي لا تربط اللاعب.

كيف تُغير المنتخب الوطني؟

قوانين الفيفا الخاصة بأهلية اللاعبين لتمثيل المنتخبات الوطنية تمنح اللاعب حق طلب تغيير منتخب بلاده لمرة واحدة فقط، وتُوجد القواعد الخاصة بهذا الأمر في المادة الثامنة من نظام فيفا الأساسي.

اللاعبون الراغبون في تغيير منتخبهم الوطني عليهم التقدم بطلب رسمي لدى فيفا، وبعدها يتم النظر في حالتهم بواسطة لجنة أوضاع اللاعبين.