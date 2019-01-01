روبرتسون: اتهام صلاح بالتمثيل مجرد أمر يائس

أندي روبرتسون ظهير فريق ليفربول يدافع عن النجم المصري محمد صلاح ضد اتهاماته بالغطس والتمثيل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

دافع اللاعب الاسكتلندي أندي روبرتسون ظهير فريق ليفربول عن زميله محمد صلاح هداف الفريق بعد الاتهامات التي طالته مؤخرًا بإدعاء الإصابة والسقوط للحصول على ركلات الجزاء.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب ونقلتها على لسانه شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن اتهام صلاح بذلك الأمر مجرد يأس ممن يطلقون تلك الاتهامات.

وقال روبرتسون: "صلاح ليس ذلك النوع من لاعبي كرة القدم، كل مرة يحدث فيها ذلك نعود ونشاهد الفيديو ونرى بوضوح أنه لم يدعي السقوط، كم مرة يجب أن يتكرر ذلك؟".

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وأضاف: "لست متأكدًا إذا ما قال لاعبوا برايتون ذلك عنه أم لا، سأحتاج للمشاهدة من جديد، لكن الكرة في منطقة الجزاء والحديث عن مثل تلك الأمور يجلب جدل لا ينتهي".

وأكمل: "إذا بدأ الناس في الحديث عن أن صلاح يسقط بسهولة فذلك ليس عادلًا، خاصة في ركلة الجزاء أمام أرسنال، لقد تمت عرقلته ثلاث مرات في طريقه للسقوط، ولا يزالوا يتناقشوا في الأمر، ذلك بالنسبة لي مجرد يأس".

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واختتم تصريحاته: "لم أشاهد كرة برايتون بعد لكن الحكم لم يتردد في احتسابها، كلا مواجهتي برايتون كانتا كبيرتين بالنسبة لنا لأننا لم نكن في أفضل حالاتنا".

جدير بالذكر أن محمد صلاح كان قد سجل الهدف الوحيد في فوز ليفربول على برايتون في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه من اللاعب باسكال جروس.