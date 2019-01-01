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الدوري الإنجليزي الممتاز

أندير هيريرا لا يبالي بخصوص اهتمامات أتليتيك بيلباو باستعادته

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Getty Images
هيريرا يفضل الاستمرار في مانشستر يونايتد عن العودة إلى بيلباو

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

أشارت مصادر مقربة من النجم الإسباني أندير هيريرا لا يعطي أي اهتمام لمساعي إدارة أتليتيك بيلباو من أجل استعادة خدماته.

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وكان المدير الرياضي لأتليتيك بيلباو رافائيل ألكورتا قد أعلن مساء الإثنين الماضي أن النادي مهتم بإجراء عدد من الصفقات خلال موسم الانتقالات الشوية الحالية.

وقال ألكورتا إن هذه الصفقات من الممكن أن تتضمن لاعبي الفريق السابقين أندير هيريرا من مانشستر يونايتد وفيرناندو يورينتي من توتنهام.

وعلق ألكورتا على هذه المساعي بأنها ستكون من أجل إنقاذ الفريق وإعادته إلى الوضع الطبيعي، وذلك بعد الانطلاقة المخيبة للموسم الحالي.

ولكن هذه المحاولات اصطدمت بعدم رغبة أندير هيريرا في العودة إلى صفوف أتليتيك بيلباو خلال الوقت الراهن، ورغبته في استكمال رحلته مع مانشستر يونايتد.

يذكر أن المفاوضات حول انضمام فيرناندو يورينتي ما زالت جارية، ولم يعلق المهاجم الإسباني بالرفض أو الموافقة على هذه الأخبار.  

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