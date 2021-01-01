أندية السوبر الأوروبي تبحث عن مصادر تمويل مختلفة لتعويض العجز!

نادي إنتر الإيطالي يبحث عن مصادر تمويل لتعويض غياب أموال دوري السوبر الأوروبي، ومانشستر يونايتد يحدد قيمته.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن بدء مانشستر يونايتد الإنجليزي وإنتر الإيطالي في البحث عن مصادر تمويل مختلفة لتعويض خسائر دوري السوبر الأوروبي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن الثنائي يريدان إيجاد مصدرًا للحصول على مبلغ مالي يقدر بين 200 و300 مليون يورو في الأشهر المقبلة.

وكان الثنائي سيحصلان على تلك الأموال نظير المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي، الذي تم تأجيله وانسحب منه كلاهما في الأيام الأخيرة.

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نادي إنتر قد يحصل على مبلغ مالي قيمته 150 مليون يورو من قبل مجموعة استثمارية أمريكية تدعى "أوكتري"، ولم يتم تحديد كيفية دفع تلك الأموال.

وفي الوقت نفسه تقدر عائلة جلازر الأمريكية المالكة لمانشستر يونايتد النادي بحوالي أربعة مليار ونصف يورو، وهو رقم ضخم للغاية في حال أرادوا بيعه.

وكشفت تقارير أخرى عن تشكيل تييري هنري ودينيس بيركامب وباتريك فييرا نجوم آرسنال ومعهم دانييل إيك مالك منصة "سبوتيفاي" لتحالف من أجل شراء النادي.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد هدد الأندية التي أعلنت مشاركتها في دوري السوبر الأوروبي بالكثير من العقوبات أبرزها الاستبعاد المحلي والقاري من كافة البطولات.